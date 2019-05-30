Останется ли Литва другом Украины после выборов президента

Пока не объявил о своем участии в выборах, Науседа работал главным экономистом скандинавского "СЕБ Банка" в Литве. 2004-2009-го был советником литовского президента Валдаса Адамкуса. Фото: DW

Литва выбрала нового президента, им стал экономист Гитанас Науседа. Он тоже будет поддерживать жесткий антироссийский курс государства.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит международный эксперт Григорий Перепелица.

"Бывший президент Даля Грубиаускайте сформировала очень мощную антироссийский повестку дня в Литве. Новый глава государства тоже будет действовать в ее рамках. Она была идеальным лидером для европейской страны. Отстаивала национальные интересы Литвы и европейские ценности", - считает эксперт.

По его словам, сейчас Дали Грибаускайте пророчат должность председателя Европейского Совета.

"Она прекрасно идентифицирует вызовы, стоящие сейчас перед демократическими ценностями, которые олицетворяет ЕС. Западные политики потеряли ощущение угрозы. Воспитанные в духе либерализма, который игнорирует тематику жестких вызовов и проблем. Считают, что они закончились вместе с Холодной войной. Но Россия до сих пор проводит агрессивную имперскую политику. Некоторые не хотят вылезать из теплой ванны и осознавать это. Даля Грибаускайте в отличие от них прекрасно осознает, перед какими сложностями и вызовами сейчас стоит европейское сообщество", - объясняет Григорий Перепелица.

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Литва была надежным союзником Украины в последние годы войны с агрессором, напоминает международник.

"Эта маленькая страна делала все, чтобы помогать нам максимально. Делегировали литовских советников, оказывали военную помощь. Например, существует общая литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского. Она участвует в международных миротворческих и гуманитарных операциях.

Очень важна для нас была дипломатическая поддержка со стороны Литвы. Они постоянно поддерживали проукраинские инициативы во всех международных организациях. Литва была первым государством, которое ввело антироссийские санкции после того, как РФ захватила наших моряков в Керченском проливе", - добавляет эксперт.

По результатам подсчета всех бюллетеней, во втором туре выборов президента Литвы экономист Гитанас Науседа набрал 65,86% голосов избирателей, а экс-министр финансов Ингрида Шимоните - 32,86%.