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пятница, 04 декабря 2020 11:06

Останавливать транспорт во время локдауна не планируют

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Останавливать транспорт во время локдауна не планируют
После усиленного карантина транспорт все равно будет работать. Фото: delo.ua

Усиление карантина не повлияет на работу транспорта. Он не является источником распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Будет ли работать транспорт Да, будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируют даже при более жестком карантине. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - подчеркнул Шмыгаль.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного на коронавирус. Из них детей - 649, медработников - 681.

Всего, по состоянию на утро 4 декабря, имеем 787 891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 13 195 - летальные. 235 пациентов умерли за последние сутки.

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Дата
04
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