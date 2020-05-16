Ослабление карантина: количество запросов о работе значительно возросло

Количество резюме на сайтах поиска работы с ослаблением карантина увеличилось. Фото: Reuters

Количество резюме на сайтах поиска работы с ослаблением карантина увеличилось.

Уже первый этап смягчения карантина активизировал поиск работы украинском. Только за последнюю неделю количество резюме на специализированных сайтах значительно возросла. Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что во всех сферах деятельности количество новых вакансий ниже, чем до кризиса.

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Известно, что после смягчения карантина рестораны, салоны красоты, заведения торговли, сферы обслуживания и культуры восстанавливают поиск сотрудников.

В Украине людям, которые находятся на самоизоляции через коронавирус, будут выплачивать помощь. Соответствующая норма предусмотрена законом об усиленном тестирование на COVID-19.