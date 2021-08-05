Организаторы Олимпиады извинились за "русских" украинок

На церемонии награждения Олимпийских игр в Токио украинских спортсменок из артистического плавание объявили россиянками.

Вскоре организаторы извинились, пишет apnews.

Украинские пловчихи Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали "бронзу", но на пьедестал их вызвали как представителей ОКР, аббревиатуры Олимпийского комитета России.

"Это была производственная ошибка. Голос, который вызвал (медалистов. - Gazeta.ua), должен был сказать: "Сборная Украины", но вместо этого сказал ROC. Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявление извинился. Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто находится в украинской команде", - сказал пресс-секретарь оргкомитета Мас Танака.

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4 августа Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде с дуэтного плавания. Это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта. "Золото" выиграли спортсменки из России - Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. "Серебро" в китаянок Хуан Суечень и Сунь Вэньянь.

Объявления на олимпийских объектах обычно делаются на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения.