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пятница, 31 июля 2020 09:06

Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпов в распространении коронавируса

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Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпов в распространении коронавируса
Коронавирус в Украине не сбавляет темпы. Количество заболевших приближается к 70 тыс. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев Covid-19. Это на 107 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Общее количество заболевших с начала эпидемии по состоянию на утро 31 июля составляет 69 884.

Болезнь унесла жизни 1693 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 20 летальных случаев.

Побороть коронавирус смогли уже 38 752 человека. Из них 598 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Ситуация в регионах:

Обновляется ....

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Разрешат ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

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Дата
31
июля

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