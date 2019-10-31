Опубликованы результаты экспертизы формулы Роттердам+, которую около года скрывали НАБУ и САП

КНИИСЭ признал формулу "Роттердам +" экономически обоснованной. Фото: УНИАН

Известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook обнародовал фотокопии отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), который проводил официальную экспертизу формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в 2018 году.

В отчете КНИИСЭ указывается, что эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности Постановления НКРЭКУ №289, более известного как "формула Роттердам+". Об этом сообщает Главком.

"Таким образом, формула определения цены энергетического угля является экономически обоснованной для расчета прогнозной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, в соответствии с постановлением НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" №289 от 03.03.2016г.", - говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие формулы Роттердам+ обусловлено рядом нормативных актов и международных обязательств Украины перед Европейским Союзом.

"Учитывая вышеизложенное, принятие постановления НКРЭКУ №289 от 03.03.2016г. "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" обосновано Директивой 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договором о членстве Украины в Энергетическом Сообществе, договором об ассоциации Украины с ЕС, Рекомендациями Антимонопольного комитета Украины от 17.09.20157. №12-рк, а также утверждено Министерством энергетики и угольной промышленности", - утверждается в отчете.

Изменение стоимости электроэнергии в связи с изменением индикативной цены на уголь в соответствии с формулой Роттердам+ также признается обоснованным.

"Так как формула определения цены энергетического угля, при расчете прогнозной цены и платежа производителям, работающим по ценовым заявкам, которая содержится в постановлении НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии" №289 от 03.03.2016г является экономически обоснованной, то какое-либо обоснованное изменение индикативной цены угля приводит к обоснованному изменению стоимости электрической энергии", - делают вывод эксперты КНИИСЭ.

Напомним, раньше экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело Роттердам+ местью предпринимателя Игоря Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость. 22 октября адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец обвинила прокуроров САП в умышленном сокрытии результатов официальных экспертиз по делу Роттердам+, которые противоречат версии правоохранителей и нарушении ст. 9 УПК Украины, которая обязывает прокурора всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства.