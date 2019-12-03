Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18621
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5760
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3052
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1242
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1161
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1053
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11457
Фото
Все фото
4
5
4
3
14
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения
Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения
Баканов и Епифаний обсудили межцерковные отношения
Баканов и Епифаний обсудили межцерковные отношения
Возле Офиса президента отметили День провокатора
Возле Офиса президента отметили День провокатора
Видео
Все видео
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
На увольнение генерала надо ответить увольнением "клоуна" Сивохи - Белецкий прокомментировал отставку Кривоноса
На увольнение генерала надо ответить увольнением "клоуна" Сивохи - Белецкий прокомментировал отставку Кривоноса
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1566
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2133
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5760
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 954
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6759
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 702
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 03:28

Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает

  Комментировать
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Наиболее надоедливой оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри. Фото: www.rbc.ua

Чтобы выяснить, какая рождественская песня больше всего надоедает людям, в Великобритании провели опрос.

Наиболее надоедливой оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри, сообщает Variety.

В разное время ее также выполняли Келли Кларксон, My Chemical Romance, Майкл Бубле, Fifth Harmony, Lady Antebellum, Си Ло Грин, Гранде, Идина Мензель, She & Him, Лиэнн Раймс и Ингрид Майклсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок

Второе место заняла песня Do They Know It's Christmas группы Band Aid, а третье - I Wish It Could Be Christmas Everyday британского коллектива Wizzard. В пятерку также вошли Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!

В список добавили также рождественскую композицию Baby, It's Cold Outside Фрэнка Лессера. В октябре певец Джон Ледженд решил изменить ее текст, так как считал что в ней можно заметить принуждение к сексу, а сам хит давно вызывал споры.

Журналисты называли песню гимном изнасилования, а также указывали, что она может рассказывать об изнасиловании на свидании. В 2018 году американские радиостанции сняли Baby, It's Cold Outside с эфира.

На новогодне-рождественские праздники в декабря 2019 года и января 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней. В Кабмине рекомендовали перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря. Итак, выходными будут дни с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 108345
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 22924
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 21718
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 11331
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 10872
Общество
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 Просмотров: 585
Верховная Рада приняла закон о верификации субсидий и пенсий
Верховная Рада приняла закон о верификации субсидий и пенсий Просмотров: 297
Зеленский наградил погибших бойцов "Альфы"
Зеленский наградил погибших бойцов "Альфы" Просмотров: 333
"Недопустимо смешивать Донбасс и газ" - эксперт о переговорах в Нормандии
"Недопустимо смешивать Донбасс и газ" - эксперт о переговорах в Нормандии
 Просмотров: 261
Стратегические предприятия не могут быть зависимыми от политических настроений - Кравцов
Стратегические предприятия не могут быть зависимыми от политических настроений - Кравцов Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Голосов: 47331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua