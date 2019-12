Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает

Наиболее надоедливой оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри. Фото: www.rbc.ua

Чтобы выяснить, какая рождественская песня больше всего надоедает людям, в Великобритании провели опрос.

Наиболее надоедливой оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри, сообщает Variety.

В разное время ее также выполняли Келли Кларксон, My Chemical Romance, Майкл Бубле, Fifth Harmony, Lady Antebellum, Си Ло Грин, Гранде, Идина Мензель, She & Him, Лиэнн Раймс и Ингрид Майклсон.

Второе место заняла песня Do They Know It's Christmas группы Band Aid, а третье - I Wish It Could Be Christmas Everyday британского коллектива Wizzard. В пятерку также вошли Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!

В список добавили также рождественскую композицию Baby, It's Cold Outside Фрэнка Лессера. В октябре певец Джон Ледженд решил изменить ее текст, так как считал что в ней можно заметить принуждение к сексу, а сам хит давно вызывал споры.

Журналисты называли песню гимном изнасилования, а также указывали, что она может рассказывать об изнасиловании на свидании. В 2018 году американские радиостанции сняли Baby, It's Cold Outside с эфира.

