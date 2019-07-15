Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду

Спасатели нашли под завалами одежда и пляжный инвентарь. Фото с открытых источников.

Спасатели нашли под завалами почвы на одесском пляже одежду и пляжный инвентарь туристов, которые в этот момент купались в море.

Людей под завалом искали 4 ч.

Поисковая собака след пострадавших под слоем земли не взяла. Спасатели отбрасывали землю с места, где могли бы быть отдыхающие, и никого не нашли. После наступления темноты поисковые работы приостановили, чтобы вернуться утром и дойти до края склона - на всякий случай. Продолжать поиски ночью было уже опасно для самих спасателей, передает ТСН.

"Есть угроза. Угроза остается личному составу, так как в светлое время суток можно было наблюдать за "поведением" почвы, а в ночное время невозможно это осуществить. Основные места, где могли находиться люди, уже были расчищены", - рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крыцкий.

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Вечером 14 июля в Одессе произошел оползень со склона на побережье аварийного пляжа. Он произошел площади около 150 кв. м. между центральным пляжем и пансионатом "Борей". Пляж был закрыт для посещения.