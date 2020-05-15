Оплата украинсцев за коммунальные услуги выросла на 10%

Оплата Украинский за коммунальные услуги в первом квартале 2020 выросла на 10%. Фото: Reuters

Оплата украинцев за коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) в первом квартале 2020 выросла на 10%.

Сейчас она составляет 87,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

"К марту 2020 за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4% (с учетом погашения долгов за прошлые периоды), по водоснабжению и водоотведению, содержанию домов и придомовых территорий и вывоз отходов - на уровне 80-84%", - сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

По статистике Госслужбы, высокие показатели расчетов - в Сумской (95,9%), Львовской (92,9%), Винницкой (95,1%) и Николаевской (92,8%) областях.

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В Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областях - низкие.

В Минрегионе также отметили, что общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн.

Среди них, жители Киева почти 7 млрд грн., Харьковской около 5 млрд грн., Днепропетровской более 5,4 млрд. грн. и областей.

Меньше всего - Черновицкой 140 млн грн., Закарпатской 191 млн грн. и Волынской -205 млн грн., областей.

Сообщается, что долги на конец марта вместе с газом и электроэнергией составляли 65,9 млрд.грн.

Украинские банки начали поднимать процентные ставки по новым гривневым кредитам для населения. Согласно оперативной информации Национального банка Украины, процентные ставки по кредитам для населения в гривне в апреле поднялись на 0,6 п.п. - с 37,3% в марте до 37,9% в апреле.