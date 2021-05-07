"Операция на сердце, инсульт, а теперь еще и авария" - для лечения мамы малолетнего ребенка нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Ириной Клименко 41-летняя Инна Гандраман из села Носачов Смелянского района Черкасской области в результате ДТП получила перелом ребер, таза, открытые переломы обеих голеней. На лечение требуется помощь.

41-летняя Инна Гандраман из села Носачов Смелянского района Черкасской области находится в травматологии областной больницы. В результате ДТП получила перелом ребер, таза, открытые переломы обеих голеней. На лечение требуется помощь.

"Инна - моя родная сестра. Имеет вторую группу инвалидности. Живет на лекарствах. Была операция на сердце, инсульт, а теперь еще и авария. Это случилось 11 апреля в половине шестого вечера на трассе в нашем селе. Почти рядом с ее домом. В их машину въехал встречный "Рендж Ровер". Инна с мужем и 3-летней дочерью ехали с дядей на его "Жигулях". Инна с ребенком сидела за ним. Был еще один пассажир. Удар пришелся на сторону водителя. Дядя погиб. Пострадали Инна с ребенком. У сестры перелом ребер, таза и нижних конечностей. У ребенка сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Я с ней неделю была в областной детской больнице. Алину через месяц надо будет снова обследовать. А Инна сначала была месяц в районной больнице. 5 апреля ее перевезли в областную травматологию. Сегодня оперируют. На левой ноге ставят штифт - металический фиксатор, а на правой - аппарат Илизарова. И потребуется пересадка кожи. Надо было уже давно сюда приехать, но не давали направления. На лечение просим помощи у небезразличных людей. Инна хочет видеть, как растет ее Алинка. Сестра 17 лет ждала ребенка", - рассказывает Gazeta.ua Ирина Клименко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 5655 9148 (Гандраман Инна Ивановна).