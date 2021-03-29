 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 54
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 72
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 333
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 117
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 126
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 450
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2880
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 414
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Фото
Все фото
9
7
5
8
6
Опасные &quot;хрущевки&quot;: к чему приводило убогое жилище людей СССР
Опасные "хрущевки": к чему приводило убогое жилище людей СССР
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
&quot;Нельзя умирать по дороге в больницу&quot; -украинка поделилась смешными законами из Греции
"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
Видео
Все видео
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 639
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 333
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 414
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1152
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 747
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 17:07

Опасные "хрущевки": к чему приводило убогое жилище людей СССР
9

  Комментировать

Большая семья проживала в одной комнате
Фото: mirovich.media
Строительство советских квартир
Большая семья проживала в одной комнате
В квартирах были очень тонкие стены
Большая семья проживала в одной комнате

Советские квартиры массово начали появляться с 1960 года. И ныне есть много современных домов построены по советским проектам.

В СССР существовала концепция так называемого однокомнатного заселения. Отдельную семью заселяли в одну из комнат квартиры, а кухня была общей. Чтобы получить отдельную квартиру, нужно было быть, например, частью советской номенклатуры, а обычные граждане теснились целыми семьями по 2-5 человек в одной комнате, пишет Mirovich media.

В хрущевские времена использоваться лозунг "отдельной семье - отдельную квартиру", но денег на нормальные квартиры в Советского государства не было. Поэтому массово начали строиться "хрущёвке" микроскопической площади. Вся квартира с парой комнат, кухни, санузла и гостиной равна площади одной комнаты в дореволюционном доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото

Главное отличие микроскопических советских квартир - это полное отсутствие разделения пространства. Не было отдельный гостиных и спален. Комнаты просто заставляли кроватями по всех углах, и максимум, что у них еще могло быть - это пара отдельно расположенных платяных шкафов и какая-то небольшая полка для книг.

Жизнь в такой тесноте не позволяло думать о личном пространстве, потому что его физически не было. Если в семье ребенок-школьник, то ему мог принадлежать стол. А если отец-инженер, то имел личное пространство ночью на кухне, когда занимался чертежами. В таких квартирах не было никакой приватности. Жизнь проходила на глазах у других. Личных шкафов и другого такого тоже не было.

Отсутствие приватности отображалась на семейных разговорах. Стены в панельных домах тех времен были тонкими и через них было слышно все. Через отсутствие отдельных комнат и рабочих кабинетов студенты часто сидели в библиотеках. Именно из-за "жизни на общество" саморазвитие человека долго не сдвигалось с места.

Кроме этого, есть еще черта, которая характерна для жителей советских квартир - это привычка жить в нищете и удовлетворяться малым. Например, в СССР считали нормой "донашивания" вещей младшим братом за старшим. Считали нормой питаться простыми продуктами типа сваренных на 3 дня для всех супов и хлеба с маслом. У советского общества не было много примеров успешных людей, которые бы возможно стимулировали их к развитию.

В советских фильмах, несмотря на утверждения о том, что "в СССР секса не было", встречались откровенные кадры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опасные "хрущевки": к чему приводило убогое жилище людей СССР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

В воздух поднялся первый гидроплан

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Президент США принял украинского путешественника

Открыли самый длинный мост Европы

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 5382
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 4788
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 3501
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
 Просмотров: 3465
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 3177
Общество
"Хотят запугать активистов: подозреваемый в нападении на ОП раскритиковал приговор в отношении себя
"Хотят запугать активистов: подозреваемый в нападении на ОП раскритиковал приговор в отношении себя Просмотров: 9
Нам надо превзойти боевой потенциал РФ - эксперт
Нам надо превзойти боевой потенциал РФ - эксперт
 Просмотров: 90
Будут болеть уши, глаза и почки - астрологиня шокировала медицинским гороскопу на неделю
Будут болеть уши, глаза и почки - астрологиня шокировала медицинским гороскопу на неделю
 Просмотров: 117
"Я опустила руки. Как выбрать, с кого начать?" - троим членам многодетной семьи на операции и лечение срочно нужна помощь
"Я опустила руки. Как выбрать, с кого начать?" - троим членам многодетной семьи на операции и лечение срочно нужна помощь
 Просмотров: 99
Ослаблять ограничения рано. Пик третьей волны коронавируса еще впереди - Радуцкий
Ослаблять ограничения рано. Пик третьей волны коронавируса еще впереди - Радуцкий Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Арестованного Семена Семенченко госпитализировали
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса
Голосов: 55768
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть