ООН "вложила" в Украину 231 млн долларов

Бюджет проектов ООН в Украине в прошлом году составил $ 231 млн.

ООН в течение 2020 реализовывала в Украине проектов с общим бюджетом в 231 млн долларов.

"Система ООН в Украине объединяет 16 фондов, программ и агентств ООН, оказывающих поддержку курсу социально-экономических реформ, помощь пострадавшему населению в результате продолжающейся российской агрессии и способствуют преодолению пандемии Covid-19. В течение 2020 бюджет проектов ООН в Украине составил 231 млн долл.

ООН направила 128 млн долл., охватив помощью почти 1,4 млн человек, в поддержку усилий украинского правительства по минимизации негативных гуманитарных последствий российской агрессии", - сообщила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Джапарова и координатор системы ООН в Украине, гуманитарная координатор Асенефа Лубрани отметили высокий уровень практического взаимодействия правительства Украины и организаций системы ООН.

Во встрече приняли участие представители руководящего состава министерств и ведомств, сотрудничающих с организациями системы ООН, а также главы аккредитованных в Украине агентств ООН.

Ранее ряд стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины.