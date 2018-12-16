Онуфрий потерял титул митрополита Киевского

Онуфрий потерял титул. Фото: LIGA.net

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

Об этом спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий сообщил в субботу, 15 декабря, пишет DW.

Титул получил предстоятель поместной православной церкви в Украине Епифаний, избранный ранее в этот же день на объединительном соборе православных церквей в Киеве.

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После завершения собора глава новой автокефальной православной церкви Украины призвал присоединяться к ней православных архиереев и мирян. В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко заявил, что власть защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат покинуть её.

В РПЦ назвали "канонически ничтожным" Объединительный собор, по итогам которого украинское духовенство объединилось и утвердило устав новой поместной православной церкви, а также путем тайного голосования избрало ее предстоятеля.

"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем", - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).