Онлайн-трансляция крестного хода в Киеве

В Киеве проходит крестный ход. Фото: УПЦ

В центре Киева начался крестный ход "Молитва за Украину и Украинскую поместную православную церковь", приуроченный к 1030-летию крещения Киевской Руси.

Участие в шествии приняли несколько тысяч украинцов. В колонне также идет президент Петр Порошенко с супругой Мариной. К шествию присоединились военные, участвовавшие в боевых действиях. На мероприятии присутствуют представители Донбасса, они развернули баннер "Волноваха-Донбасс за единую поместную Православную Церковь в Украине".

В колонне движутся и военные капелланы в новых подрясниках оливкового цвета, которые были освящены Филаретом в Михайловском Златоверхом соборе Киева. Также очень много людей в вышиванках, которой идут с государственным флагом Украины. К колонне присоединились даже люди на инвалидных колясках.

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Основная колонна отправилась от Владимирского собора после завершения праздничной литургии, к ней присоединилась еще одна колонна прихожан Украинской автокефальной православной церкви во главе с митрополитом Макарием и они вместе двинулись дальше.

В Киеве празднование 1030-летия Крещения Руси начались еще 24 июля. Тогда свой Крестный ход провели священники Украинской автокефальной православной церкви. Сообщают, что 27-28 июля большинство центральных улиц Киева будут перекрыты.