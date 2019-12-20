Онлайн-рынок парфюмерии и косметики собираются вывести из "серой зоны" - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 612
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 531
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1314
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 909
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1179
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1620
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2835
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 549
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 270
Фото
Все фото
11
7
7
5
5
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Неожиданно зацвели сакуры
Неожиданно зацвели сакуры
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
В Киеве зажгли главную елку - фото и видео
Видео
Все видео
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Сообщили о подозрении экс-замглаве Миграционной службы
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1179
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 558
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2745
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11304
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 324
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 15:43

Онлайн-рынок парфюмерии и косметики собираются вывести из "серой зоны" - СМИ

  Комментировать
Онлайн-рынок парфюмерии и косметики собираются вывести из &quot;серой зоны&quot; - СМИ
Нельзя рассчитывать на оригинальность и качество продукции, реализуемой с использованием "серых" схем. Фото: oddviser.com

Как показало расследование, проведенное журналистами "Апострофа", магазины, работающие исключительно в сегменте онлайн, используют различные схемы ухода от налогов, скрывают от покупателя реального продавца товара и не несут ответственности перед потребителем, в случае продажи некачественной продукции. Убедиться в оригинальности предлагаемой в интернете продукции покупатель также не может, особенно если речь идет о люксовых брендах.

"Без наличия собственной розничной офлайн-сети (физических магазинов, работающих по определенным стандартам) никто не имеет возможности официально покупать (соответственно, и продавать потребителю) парфюмерию и косметику люксовых брендов типа Chanel, Dior, Lancôme, – объясняет управляющий партнер юридической компании V.I.P. Consulting Богдан Яблонский. – А без авторизации от официального производителя такие продукты можно купить только на "сером" или "черном" рынке. Стоит ли потребителю доверять торговцу, использующему для своего бизнеса такую схему? В случае если перепроданный с "черного рынка" товар навредил потребителю, отстоять в суде претензии к реальному собственнику интернета-магазина нереально".

Журналистам не удалось получить ответы на запросы от фигурантов первой части расследования – www.makeup.com.ua, www.parfums.ua, www.notino.ua. Осталось непонятным, являются ли указанные магазины официальными дистрибьюторами мировых брендов? Почему фактическими продавцами являются ФОПы? Почему покупателю не выдают товарные чеки? Как происходит возврат некачественных парфюмов и косметики?

Очевидно, что рассчитывать на оригинальность и качество продукции, приобретенной, завезенной и реализованной с использованием "серых" схем, потребителю не приходится.

Получить данные по налогам и таможенным сборам, которые платят онлайн-магазины косметики, в Госналоговой и Гостаможне также не удалось. Онлайн рынок косметики и парфюмерии оказался закрытым для СМИ. Похоже, официальных цифр просто не существует, поскольку большая часть рынка в тени и не контролируется государством.

Результаты расследования, проведенного журналистами в секторе традиционных продаж, оказались более позитивными. Контрольные закупки, сделанные в магазинах сетей "Бомонд", Brocard, Watsons и Eva, а также через интернет-представительства указанных сетей, показали, что оффлайн операторы работают более прозрачно с точки зрения законодательства и соблюдают требования защиты прав потребителя.

Обнадеживает, что законодатели намерены исправить ошибки, которые позволяли зарубежным операторам работать в Украине без уплаты налогов (как в случае с Nоtino). Соответствующие изменения, по словам Богдана Яблонского, предусмотрены масштабным законопроектом №1210, принятым Верховной Радой в первом чтении.

После вступления в силу закона, интернет-магазин, который завозит товары в Украине на единый склад, из которого потом эти товары раздаются/доставляются/пересылаются покупателю, будет считаться постоянным представительством и платить такие же налоги, как и тот, что легально завозит продукт в Украину и легально его продает.

"Целью является создание условий для деятельности нерезидента на территории Украины согласно правилам, которые являются приемлемыми в большинстве налоговых юрисдикций и являются устоявшейся международной практикой. Установление равных и цивилизованных правил игры для всех", – комментирует глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Это только первая часть глобальных изменений на рынке косметики и парфюмерии. Любителей схем ухода от налогов и контрабанды ждут большие сюрпризы – государство намерено быстро и эффективно вывести рынок из "серой зоны". Государственный бюджет получит больше поступлений, а покупатель получит гарантию безопасности и защищенности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Онлайн-рынок парфюмерии и косметики собираются вывести из "серой зоны" - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Мифу" 45: день рождения Героя Украины Василия Слепака

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23805
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 23013
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 12483
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 9153
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 8892
Общество
Крупным промышленникам угрожают задержки возмещения НДС - СМИ
Крупным промышленникам угрожают задержки возмещения НДС - СМИ Просмотров: 45
Нацсовет проверит канал Мураева, который показывал пресс-конференцию Путина
Нацсовет проверит канал Мураева, который показывал пресс-конференцию Путина 1 Просмотров: 261
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
11
 Просмотров: 1188
Прокурор по делу убийства Шеремета провалил переаттестацию
Прокурор по делу убийства Шеремета провалил переаттестацию Просмотров: 252
Гороскоп для Рыб на 2020 год: как зарабатывать больше, чем раньше
Гороскоп для Рыб на 2020 год: как зарабатывать больше, чем раньше
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
14
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
11
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 47691
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua