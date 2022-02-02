Omicron сыграет роль "бустерной дозы" – экс-министр Мусий

В течение недели в Украине Covid-19 заболели более 194 тыс. человек. Фото: news.un.org

Новый штамм коронавируса Covid-19 Omicron вытеснил агрессивный вариант под названием "Дельта", из-за которого у больных возникало очень много осложнений. Человек, дважды привитый от коронавируса, может естественным путем получить "бустерную дозу", переболев неагрессивным Omicron.

Об этом рассказал бывший министр здравоохранения Олег Мусий "Апострофу".

Экс-чиновник отметил, что во время пика заболеваемости штаммом "Дельта" в Украине, который был несколько месяцев назад, при обнаружении 25 тысяч больных в день антирекорд по количеству умерших составил 800 человек.

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"…А сейчас у нас более 30 тысяч больных и смертность – 150 случаев в день…", – добавил медик.

Такая динамика может быть связана с тем, что многие украинцы переболели коронавирусом, и была проведена вакцинация, благодаря которой люди получили иммунитет к Covid-19.

Мусий напомнил, что любой иммунитет, особенно естественный, предохраняет от агрессивного течения коронавируса.

"…Именно поэтому появилась идея с бустерной дозой, с дополнительной дозой, что подразумевает то, чтобы не ждать, когда человек естественным путем получит этот иммунитет. Хотя, если человек уже привит двумя дозами, я не вижу особых проблем, что "бустерная доза" будет получена естественно, от того же неагрессивного Omicron…", - добавил бывший глава Минздрава.

В течение недели в Украине Covid-19 заболели более 194 тыс. человек. Госпитализировали более 20 тыс. пациентов, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В больницах находятся 24 тыс. Covid-пациентов. В прошлый понедельник, 24 января, по данным Минздрава, их было 18 тыс. Приблизительно 62% получают кислородную терапию.