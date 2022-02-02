Omicron сыграет роль "бустерной дозы" – экс-министр Мусий

 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 657
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" блоггеры
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" блоггеры
Просмотров: 1296
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 1206
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 1630
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 1494
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1206
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8604
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 810
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
4
8
4
3
В &quot;Дії&quot; не появляется сертификат о бустерной вакцинации - что делать
В "Дії" не появляется сертификат о бустерной вакцинации - что делать
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал &quot;блюдо-антистресс&quot;
Сурок Тимка дал прогноз на весну и выбрал "блюдо-антистресс"
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Видео
Все видео
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 855
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 324
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1008
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 693
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 22:51

Omicron сыграет роль "бустерной дозы" – экс-министр Мусий

  Комментировать
Omicron сыграет роль &quot;бустерной дозы&quot; – экс-министр Мусий
В течение недели в Украине Covid-19 заболели более 194 тыс. человек. Фото: news.un.org

Новый штамм коронавируса Covid-19 Omicron вытеснил агрессивный вариант под названием "Дельта", из-за которого у больных возникало очень много осложнений. Человек, дважды привитый от коронавируса, может естественным путем получить "бустерную дозу", переболев неагрессивным Omicron.

Об этом рассказал бывший министр здравоохранения Олег Мусий "Апострофу".

Экс-чиновник отметил, что во время пика заболеваемости штаммом "Дельта" в Украине, который был несколько месяцев назад, при обнаружении 25 тысяч больных в день антирекорд по количеству умерших составил 800 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следующие штаммы Covid-19 будут еще более заразными, чем Omicron – ВОЗ

"…А сейчас у нас более 30 тысяч больных и смертность – 150 случаев в день…", – добавил медик.

Такая динамика может быть связана с тем, что многие украинцы переболели коронавирусом, и была проведена вакцинация, благодаря которой люди получили иммунитет к Covid-19.

Мусий напомнил, что любой иммунитет, особенно естественный, предохраняет от агрессивного течения коронавируса.

"…Именно поэтому появилась идея с бустерной дозой, с дополнительной дозой, что подразумевает то, чтобы не ждать, когда человек естественным путем получит этот иммунитет. Хотя, если человек уже привит двумя дозами, я не вижу особых проблем, что "бустерная доза" будет получена естественно, от того же неагрессивного Omicron…", - добавил бывший глава Минздрава.

В течение недели в Украине Covid-19 заболели более 194 тыс. человек.

Госпитализировали более 20 тыс. пациентов, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В больницах находятся 24 тыс. Covid-пациентов. В прошлый понедельник, 24 января, по данным Минздрава, их было 18 тыс. Приблизительно 62% получают кислородную терапию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Omicron сыграет роль "бустерной дозы" – экс-министр Мусий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 61812
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 19413
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11736
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8604
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 6660
Общество
Украинцы вошли в десятку самых несчастных наций
Украинцы вошли в десятку самых несчастных наций Просмотров: 783
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
 Просмотров: 1206
Скандал в Могилянке "докатился" до Рады - Шкарлету пригрозили отставкой
Скандал в Могилянке "докатился" до Рады - Шкарлету пригрозили отставкой Просмотров: 1215
Харьков собирается выйти на "Марш единства" за украинский город - власть пригрозила судом
Харьков собирается выйти на "Марш единства" за украинский город - власть пригрозила судом Просмотров: 1305
Суд отказался возобновлять на работе троих невакцинированных учителей
Суд отказался возобновлять на работе троих невакцинированных учителей Просмотров: 216
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 58382
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть