Олега Корецкого уволили из ГБР под предлогом "сокращения должности"

Руководство Государственного бюро расследований освободило руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Об этом сам Корецкий рассказал "Главкому" и показал фото приказа за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

Автор: glavcom.ua Приказ об увольнении Олега Корецкого с должности следователя ГБР

В приказе говорится, что начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР уволили в связи с сокращением должности ".

Ранее Олег Корецкий сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен прекратить свою деятельность.

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Недавно в ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий освобождается якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствах.

Начальник отдела Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил руководству ГБР, что большинство дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и после этого его решили уволить.

8 июля Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузню".