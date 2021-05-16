Олег Ляшко показал фото с сыном

Фото: O.Liashko

В воскресенье, 16 мая, сыну экс-нардепа Олега Ляшко исполнился один год.

Политик опубликовал совместный снимок с ребенком в Facebook.

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"Александр Олегович Ляшко. Сегодня ему год. Поздравляйте. Как вырастет - прочитает", - подписал фото Ляшко.

Пост собрал более 13 тыс. лайков, 2,6 тыс. комментариев и более 140 репост.

Сына Ляшку родила его жена Росита. Они официально поженились три года назад после 20 лет отношений. Вместе супруги воспитывают дочь Роситы.

С Роситой Сайранян Олег Ляшко женился 2 июня 2018 года. С 1998 по 2018 год они жили в гражданском браке. Росита - агент по недвижимости, до знакомства с Олегом работала администратором зала игровых автоматов.