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воскресенье, 16 мая 2021 17:13

Олег Ляшко показал фото с сыном
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Сыну Олега Ляшка исполнился год.
Фото: O.Liashko
Олег Ляшко женился на Роситой Сайранян после 20 лет отношений.
Олег Ляшко женился на Роситой Сайранян после 20 лет отношений.
Супруги Ляшко с дочкой.

В воскресенье, 16 мая, сыну экс-нардепа Олега Ляшко исполнился один год.

Политик опубликовал совместный снимок с ребенком в Facebook.

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"Александр Олегович Ляшко. Сегодня ему год. Поздравляйте. Как вырастет - прочитает", - подписал фото Ляшко.

Пост собрал более 13 тыс. лайков, 2,6 тыс. комментариев и более 140 репост.

Сына Ляшку родила его жена Росита. Они официально поженились три года назад после 20 лет отношений. Вместе супруги воспитывают дочь Роситы.

С Роситой Сайранян Олег Ляшко женился 2 июня 2018 года. С 1998 по 2018 год они жили в гражданском браке. Росита - агент по недвижимости, до знакомства с Олегом работала администратором зала игровых автоматов.

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Дата
16
мая

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