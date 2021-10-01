Октябрь начнется значительным похолоданием

В Черкассах будет ясно и безоблачно, днем потеплеет до +14°С. Фото: pixabay.com

Второй месяц осени в Украине начнется солнечной, но холодной погодой. В течение дня 1 октября предполагается не выше +13...17°С.

Небольшие дожди пройдут только в Ивано-Франковской области, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня ясно и безоблачно. Температура воздуха днем составит +14°С.

Во Львове в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Днем до +13°С.

В Луцке и Ровно также облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +15°С.

В Хмельницком и Тернополе 1 октября днем тоже ожидается +15°С, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске пройдет небольшой дождь, будет стоять пасмурная погода и сплошная облачность. Днем + 15°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +9...17°С. Будет пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу сухо, но облачно. Днем +16°С.

В Виннице и Житомире сегодня практически безоблачно, температура в пределах +4...15°С.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, днем потеплеет до +14°С.

В Полтаве и Кропивницком дневная температура составит +15°С, будет ясно и безоблачно.

В Одессе, Запорожье и Херсоне 1 октября также ясно и безоблачно, температура днем достигнет +16°С.

В Николаеве сегодня осадков не предвидится. Будет ясно и безоблачно. Днем термометры покажут +17°С.

В Сумах и Харькове температура воздуха составит +3...14°С, небольшая облачность.

В Днепре температура днем повысится до +15°С, будет ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу также ожидается небольшая облачность, в течение дня +6...13°С.

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Ночью 1-3 октября почти во всех регионах Украины ожидаются заморозки. Температура воздуха снизится повсюду, кроме западных областей и побережья морей. На поверхности почвы и местами в воздухе 0...-5°C.