Оккупанты стреляли на Рождество: как прошли сутки в зоне ООС

Наемники Кремля дважды стреляли в течение суток.

7 января оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Наемники обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов и другого стрелкового оружия, передает генштаб ООС.

Обстрелы зафиксовалы вблизи Васильевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагическое Рождество - "холоднояровцы" провели молебен

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь нет.

Украина опровергла информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях ВСУ Минских договоренностей в части отвода вооружение от лени разграничения.