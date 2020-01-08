Оккупанты стреляли на Рождество: как прошли сутки в зоне ООС

7 января оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.
Наемники обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов и другого стрелкового оружия, передает генштаб ООС.
Обстрелы зафиксовалы вблизи Васильевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь нет.
Украина опровергла информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях ВСУ Минских договоренностей в части отвода вооружение от лени разграничения.
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