"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры

В Генпрокуратуре провели оперативное совещание по территориальной целостности Украины. Фото: gp.gov.ua.

4 июня на оперативном совещании под председательством главного военного прокурора Матиос обсудили план досудебного расследования в уголовном производстве по поводу посягательства на территориальную целостность Украины. Дело касается инцидента с провокационным видео на Youtube о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022-м.

Оперативные подразделения СБУ получили процессуальные поручения о проведении конкретных следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и причастных лиц. Другие органы получили запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления досудебного расследования, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Во время заседания приняли решение безотлагательно принимать меры, направленные на то, чтобы предотвратить и прекратить антигосударственную деятельность, угрожает территориальной целостности и суверенитета Украины.

Одной из основных версий, которую рассматривает следствие, - вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

В Генпрокуратуре заявили, что и впредь принципиально реагировать на преступные действия, посягающие на территориальную целостность.

2 июня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что созывает совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационное видео якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022-м. Он сказал, что лично откроет уголовное производство по данному инциденту. Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявил, что тоже примет участие в совещании. Сам пользователь Youtube "30192", опубликовавший скандальное видео, сказал, что показанное в ролике - шутка.