Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии

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Офис Генпрокурора и Бюро по экономической безопасности провели обыск в Киеве.

Обыскивали по уголовному делу, касающегося уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, пишет SPRAVDI.

Нашли более 713 тыс. евро, $ 495 тыс. и 61 тыс. грн. Итого по курсу – 38 млн 219 тыс. грн.

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По решению суда эти деньги отдали Вооруженным силам.

Кабмин запустил программу эвакуации частных предприятий из зоны боевых действий в западные области. Приоритет будут давать тем, кто производит товары первой необходимости.