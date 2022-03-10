Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии

Офис Генпрокурора и Бюро по экономической безопасности провели обыск в Киеве.
Обыскивали по уголовному делу, касающегося уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, пишет SPRAVDI.
Нашли более 713 тыс. евро, $ 495 тыс. и 61 тыс. грн. Итого по курсу – 38 млн 219 тыс. грн.
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По решению суда эти деньги отдали Вооруженным силам.
Кабмин запустил программу эвакуации частных предприятий из зоны боевых действий в западные области. Приоритет будут давать тем, кто производит товары первой необходимости.
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