Одних будет сушить, а других заливать: синоптики поразили прогнозом

Сегодня часть Украины снова накроют дожди. В то же время, жара сохранится во всех областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня многие области накроют грозовые дожди. В частности, ливни прогнозируют во всех областях страны, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях.
В то же время, температура воздуха в этих областях сохранится на уровне + 28-30 градусов днем. А ночью будет опускаться до + 16-18 градусов.
В остальных областях - центральных, восточных и южных - будет жарче. Там воздух прогреется до + 32-34 градусов. Ночью прогнозируют + 17-19 градусов, а в южных областях + 20-22 градуса.
Половину страны накроют дожди, но будет жарко: прогноз погоды на сегодня
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В столице сегодня ожидается дождь с грозой. Однако будет достаточно тепло - воздух прогреется до + 29-31 градуса.
Ночью показатели термометров опустятся до + 18-20 градусов.
Сегодня и завтра в западных областях Украины ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды.
Паводки возможны на реках Прут и Сирет, на горных притоках Днестра, а также на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья.
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