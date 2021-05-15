Одна область вернулась в оранжевую зону карантина

В Украине обновили зоны карантина. Фото: DW

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине.

В оранжевом списке остается одна область - Черкасская. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 20,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19

В зеленой зоне находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Стоит отметить, что в оранжевой зоне запрещены:

- массовые мероприятия с участием более 20 человек;

- работа хостелов и туристических баз, кроме гостиниц;

- работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря.

Реальная смертность от Covid-19 2020 году в Украине была почти втрое больше, чем публиковал Минздрав. Число жертв пандемии в стране составляет не 46 737 человек, а 138 507.