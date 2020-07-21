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вторник, 21 июля 2020 21:20

Один из заложников луцкого террориста успел позвонить жене

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Один из заложников луцкого террориста успел позвонить жене
Заложник Кривоша успел подзвониды родным. Фото: volyn24.com

Сегодня, 21 июля, во время захвата автобуса с людьми террористом Максимом Кривошем в Луцке, один из заложников успел позвонить жене.

Как отметили родные, был звонок и сообщение о захвате, но впоследствии звонить запретили. Об этом сообщает "Первый канал".

"Он мне позвонил, говорит, нас захватили, вызывайте полицию", - сообщила жена мужа, который сейчас находится в заложниках.

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По словам женщины, она пыталась позвонить снова, но муж сказал, что террорист запретил это делать.

Министерство внутренних дел освободило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист Максим Кривошей. Среди освобожденных - женщина, подросток и молодая беременная.

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21
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