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четверг, 10 марта 2022 04:49

Один из крупнейших производителей техники выходит из рынка России

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Один из крупнейших производителей техники выходит из рынка России
Известные компании приостанавливают работу в России в поддержку Украины. Фото: pixabay.com

Мировой производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar прекращает деятельность в России и пожертвует более $1 млн на помощь Украине.

Такое решение приняла компания в связи с военной агрессией РФ, сообщает Caterpillar на своем сайте.

"Деятельность в России становится все сложнее, в частности, из-за перебоев в цепочке поставок и санкции. Поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях", - говорится в сообщении.

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В компании огорчены трагическими событиями, происходящими в Украине и надеются на мирное "решение" войны. Также Caterpillar Foundation выделит более $1 млн на гуманитарные нужды Украины.

В России хотят национализировать имущество компаний, приостановивших свою деятельность в стране. В перечень попали производители, закрывающие свои предприятия из-за военного вторжения РФ в Украину. В частности, в список включили Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

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