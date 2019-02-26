Один единственный: московский священник перешел в поместную церковь

В Херсоне клирик кафедрального собора УПЦ МП в честь Святого Духа протоиерей Виктор Кулыгин перешел к Православной Церкви Украины.
"Из 50 лет жизни, 25 лет в клире УПЦ. Вчерашний вечер перевернул эту страницу. Думаю, чтобы открылась новая. Благослови, Боже!", - написал священник в Facebook.
Также это подтвердил настоятель кафедрального собора Херсонской епархии ПЦУ протоиерей Иоанн Замараев.
Позже настоятель кафедрального собора Херсонской епархии ПЦУ протоиерей Иоанн Замараев сообщил, что 24 февраля отец Виктор впервые служил в соборе в качестве священника Поместной церкви.
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В Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины. За 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 приходов в 12 областях.
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