Одесскую таможню возглавил специалист по борьбе с незаконными схемами

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2925
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 459
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 270
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1098
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2844
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2223
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
27
3
14
14
7
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Видео
Все видео
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 909
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3798
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2088
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 252
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
понедельник, 11 ноября 2019 22:20

Одесскую таможню возглавил специалист по борьбе с незаконными схемами

  Комментировать
Одесскую таможню возглавил специалист по борьбе с незаконными схемами
Евгений Кодис возглавит новую Одесскую таможню. Фото: Fakty

Новосозданную Одесскую таможню Гостаможслужбы возглавит Евгений Кодис.

Информация об этом появилась в публичном реестре юридических лиц, передает "Сегодня".

Регистрация региональных таможен как отдельных юрлиц и назначение в них новых руководителей является частью реформы таможенной службы, запущенной главой ГТС Максимом Нефьодовым. По его словам, далее начнется процесс перевода специалистов в новосозданные структуры из ликвидируемой Государственной фискальной службы. После чего Кабмин возложит на Гостаможню полномочия ГФС, которая прекратит свое существование.

Евгений Кодис ранее возглавлял Днепропетровскую таможню, где за время его работы благодаря широкомасштабным операциям по перекрытию контрабандных каналов платежи в госбюджет увеличились более чем на 50%.

Также работал на Кировоградской таможне и в Совете национальной безопасности и обороны.

До недавнего времени Кодис был руководителем отдела таможенного аудита ГУ ГФС в Киеве. В течение 2018 года под его руководством количество аудиторских проверок для борьбы с незаконным оформлением импорта выросло более чем в два раза. Кодис публично выступал за расширение практики пост-аудита, называя его средством снижения административного давления на бизнес.

"Учитывая, что современная таможня – это в основном автоматическая регистрация таможенных деклараций и автовыпуск (без участия инспектора) товаров (в отдельных странах процент автоматического оформления достигает 90%), приоритетность развития посттаможенного контроля является безоговорочной", - заявлял Кодис.

На новой должности Кодису предстоит решать задачу борьбы с контрабандой, масштабы которой несколько месяцев назад стали предметом критики президента Владимира Зеленского во время его визита в Одессу.

Напомним, 5 июля на должность главы Государственной таможенной службы был назначен Максим Нефьодов, объявивший о том, что всю таможенную систему ждут радикальные реформы и повышение прозрачности ее работы по образцу госсистемы закупок ProZorro.

Представители Европейской Бизнес-Ассоциации после встречи с Нефьодовым 18 июля заявили, что бизнес-сообщество поддерживает приоритеты, которые ставит перед собой новый руководитель, готово приобщаться к развитию таможни и ожидает активное взаимодействие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одесскую таможню возглавил специалист по борьбе с незаконными схемами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

Представили первый компьютерный вирус

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 21726
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15030
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 10692
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 9 Просмотров: 8794
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7506
Общество
Сотрудники НАБУ хотят задержать бывшего заместителя Гонтаревой
Сотрудники НАБУ хотят задержать бывшего заместителя Гонтаревой Просмотров: 45
Неизвестные в военной формы избили и ограбили семью адвоката
Неизвестные в военной формы избили и ограбили семью адвоката Просмотров: 189
Украина и Россия дистанционно подпишут договор
Украина и Россия дистанционно подпишут договор Просмотров: 459
Россия будет вынуждена компенсировать убытки за Крым и Донбасс
Россия будет вынуждена компенсировать убытки за Крым и Донбасс
 Просмотров: 837
Боевики ранили украинского военного на Донбассе
Боевики ранили украинского военного на Донбассе Просмотров: 63
Больше всего комментируют
9
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 46950
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua