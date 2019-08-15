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четверг, 15 августа 2019 15:42

Одесский ресторан "сделал" иностранного гостя на 60 тыс. грн

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Одесский ресторан &quot;сделал&quot; иностранного гостя на 60 тыс. грн
Речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание Фото: depositphotos.com

В одном из ресторанов Одессы выписали счет за ужин иностранному гостю почти на 60 тыс. грн.

Фотодоказательство разместили на странице "Баба и кот" в Facebook.

"В одном из одесских кабаков официант в сговоре с другими "вместе сделал" иностранца. А сам ресторан с этого еще и хвастался. Давайте сделаем их известными!" - говорится в подписи.

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Речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание.

29-летняя жительница города Александрия Кировоградской области через Интернет познакомилась с жителем Техаса. Пообещала стать суррогатной матерью его ребенка. Мужчина заплатил ей деньги, а она сказала, что девочка родилась мертвой. Против женщины отрыто уголовное производство о мошенничестве

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