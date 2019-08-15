Одесский ресторан "сделал" иностранного гостя на 60 тыс. грн

В одном из ресторанов Одессы выписали счет за ужин иностранному гостю почти на 60 тыс. грн.
Фотодоказательство разместили на странице "Баба и кот" в Facebook.
"В одном из одесских кабаков официант в сговоре с другими "вместе сделал" иностранца. А сам ресторан с этого еще и хвастался. Давайте сделаем их известными!" - говорится в подписи.
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Речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание.
29-летняя жительница города Александрия Кировоградской области через Интернет познакомилась с жителем Техаса. Пообещала стать суррогатной матерью его ребенка. Мужчина заплатил ей деньги, а она сказала, что девочка родилась мертвой. Против женщины отрыто уголовное производство о мошенничестве
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