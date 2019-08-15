Одесский ресторан "сделал" иностранного гостя на 60 тыс. грн

Речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание Фото: depositphotos.com

В одном из ресторанов Одессы выписали счет за ужин иностранному гостю почти на 60 тыс. грн.

Фотодоказательство разместили на странице "Баба и кот" в Facebook.

"В одном из одесских кабаков официант в сговоре с другими "вместе сделал" иностранца. А сам ресторан с этого еще и хвастался. Давайте сделаем их известными!" - говорится в подписи.

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Речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание.

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