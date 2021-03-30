Одесса остались без Юморины

В Одессе из-за красного уровня карантина отменили празднование Юморины. Фото: Думская

В Одессе из-за вспышки коронавируса и усиления карантина отменили празднование Юморины.

Власть заблаговременно знала о том, что в городе не будет массового шествия и уличных концертов. Но при этом планировали организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия. В частности, 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное. Об этом в видеообращении к горожанам заявила начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

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"В этом году Юморина на карантине. Даже то, что планировали, сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами", - сказала Маркова.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля на странице Департамента культуры и туризма в Facebook и на сайте города.

Красный уровень карантина в Одесской области ввели с 23 марта. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.