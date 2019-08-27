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Очередная провокация: Россия препятствует ракетным стрельбам в Одесской области

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Очередная провокация: Россия препятствует ракетным стрельбам в Одесской области
В пятницу и субботу 30 и 31 августа пройдут ракетные пуски на юге Одесской области Фото: mil.in.ua

К очередным ракетным стрельбам Украины на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью осложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов.

На время ракетных стрельб Россия перекрыла прилегающую к району пусков морской участок в Черном море, пишет Украинская милитаристский портал.

В пятницу и субботу 30 и 31 августа пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. Будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от Лебедевки.

Именно на этом полигоне осуществляются испытания ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха". Во время последнего в июле 2019-го состоялись пуски "Ольха-М" штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады.

В это же время с 29 по 31 августа 2019-го года Россия перекрыла прилегающий к закрытому воздушному пространству район в море. Перекрыт Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3 часов ночи до 20:00.

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Сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.

Официальная трактовка российского предписания - для проведения ракетных стрельб. Подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze 2019, когда перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.

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