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вторник, 23 марта 2021 23:32

Обязательное ношение маски в красной зоне: в МВД рассказали, кого будут штрафовать

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Обязательное ношение маски в красной зоне: в МВД рассказали, кого будут штрафовать
Штрафы за "не ношение маски": рассказали кого будут штрафовать. Фото: Сегодня

Штрафовать за отсутствие защитной маски на улице только злостных нарушителей.

Работа правоохранителей не будет направлена на наказание либо штрафование граждан, сообщил замдиректора департамента коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, информирует УНИАН.

"Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих", – рассказал он.

Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

"Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении", – подчеркнул он.

В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только при несоблюдении социальной дистанции.

То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от нее не потребуют одевать маску.

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Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

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