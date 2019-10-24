Обвиняемому в расстрелах на Майдане смягчили меру пресечения

Тамтуре изменили меру пресечения. Фото: hromadske

Бывшему беркутовцу Сергею Тамтуре изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест с 22.00 до 6.00.

Он обвинен в расстрелах на Евромайдане, сообщает hromadske.

Ранее Тамтуру держали под стражей с июля 2015 года.

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Тамтуру и еще четырех экс-беркутовцев обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской.

Днепровский районный суд Киева 30 августа выпустил на волю "беркутовца" Андрея Хандрикина. Его обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана у стадиона "Динамо".