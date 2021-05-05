Обвал моста во Львовской области: Укрзализныця продлит один из маршрутов

Укрзализныця продлит маршрут "Львов-Черновцы". Фото: uz.gov.ua

С 6 мая из-за обвала моста в Львовской области будет продлен маршрут регионального экспресса Львов – Черновцы № 701/702 до Луцка.

Как отмечается, корректировка маршрута поезда нужна из-за "проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличение мобильности населения во время удлиненных выходных". Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

"Во Львов этот поезд будет прибывать по действующему расписанию, затем в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию ​​в 14:25. Обратно поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14 ", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой

На автодороге "Львов – Луцк" возле села Гаек обрушился мост. Трассой теперь не проедешь, возможны варианты объезда: дорога "Жовква – Червоноград", дорога "Буск – Лопатин".