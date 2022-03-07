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понедельник, 07 марта 2022 02:21

ОБСЕ – все: миссия покидает Украину

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ОБСЕ – все: миссия покидает Украину
Миссия ОБСЕ завершила работу в Украине. ФОТО: facebook.com

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе окончательно покидает Украину.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, опубликованном 6 марта.

"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", - говорится в отчете.

Продолжается эвакуация местных членов Миссии, ранее размещенных в Краматорске и Северодонецке, говорится в заявлении.

"Перемещение ранее размещенных (членов ОБСЕ – Gazeta.ua) в Мариуполе откладывается из соображений безопасности", - отмечается.

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От обстрела российскими войсками Харькова погибла член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Об этом сообщила организация.

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