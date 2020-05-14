Общество Красного Креста Украины при поддержке фонда Coca-Cola, помогает медикам бороться с COVID-19

COVID-19 создал новые вызовы по всему миру и Украина не стала исключением. Отсутствие необходимых ресурсов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников в учреждениях здравоохранения остается насущной проблемой во многих регионах Украины.

Общество Красного Креста Украины при поддержке фонда Coca-Cola, помогает уязвимым категориям населения, врачам и медицинским работникам оперативно решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Так, шесть ключевых больниц по всей Украине будут оборудованы жизненно важным оборудованием, среди которого - аппараты для искусственной вентиляции легких, мониторы состояния пациента, анализаторы электролитов и газов крови и тому подобное.

Общество Красного Креста Украины и фонд Coca-Cola помогают врачам и медицинским работникам решать проблемы, связанные с пандемией COVID-19

"Мы очень обеспокоены вспышкой коронавируса по всему миру. Через фонд Coca-Cola, мы поддерживаем Общество Красного Креста Украины и их усилия по обеспечению поставки медицинского оборудования в Украине. Будучи давним партнером Красного Креста, мы гордимся тем, что поддерживаем титанические усилия по организации предоставления помощи уязвимым слоям населения", - отмечает Хелен Смит Прайс, президент фонда Coca-Cola.

Кроме того, Кока-Кола Бевериджиз Украина продолжает производить и предоставлять необходимую продукцию для больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. В частности, уже передали более 40 000 бутылок воды и напитков.

"Важно поддержать наши больницы, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, дополнительным жизненно необходимым оборудованием. Наша основная цель - сохранить жизнь людей, и мы очень ценим тот факт, что делаем это вместе с нашим стратегическим партнером", - отмечает Максим Доценко, заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины.