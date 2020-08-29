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суббота, 29 августа 2020 04:45

Обновили статистику заражения Covid-19 на Тернопольщине

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Обновили статистику заражения Covid-19 на Тернопольщине
В Украине за последние сутки зарегистрировано 2438 случаев заражения коронавирусом. Фото: REUTERS

28 августа в Тернопольской области диагностировали 234 новых случая заражения Covid-19.

За минувшие сутки в регионе побороли болезнь 56 человек, сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом в Facebook.

Лабораторный центр провел 1287 исследований методом ПЦР.

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С начала пандемии в области зафиксировали 5474 случаев Covid-19, 63 - летальных, 2952 человек выздоровели.

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2438 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 114 497-ми.

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