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пятница, 15 ноября 2019 19:05

"Обнимает осторожно. Понимает, что Настюша больна" - родители умоляют помочь собрать деньги на операцию

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&quot;Обнимает осторожно. Понимает, что Настюша больна&quot; - родители умоляют помочь собрать деньги на операцию
4 года назад в девочки произошел затяжной приступ. С тех пор Настя лежит неподвижно.

13-летняя Анастасия Пащенко из села Ковяги Валковского района Харьковской области имеет диагноз лейкодистрофия. Девочка не ходит, сама не ест и не пьет. Нуждается в операции по установлению гастростомы. Родители просят помощи.

"Диагноз Насти поставили в 6 лет. Простыми словами - это отмирание мозга. Началось все в 8 месяцев. В дочери случился приступ судорог. Мы прошли курс лечения. Все было хорошо. Настя начала ходить. Мы стали замечать, что покачивается. Опять были больницы. Районная, областная, в столице", - рассказала Gazeta.ua мать Людмила Пащенко.

4 года назад в девочки произошел затяжной приступ. С тех пор Настя лежит неподвижно.

"За эти годы уже много слышала "добрых" советов отказаться от ребенка. Но мы продолжаем бороться за ее жизнь. У Насти исчезли приступы судорог. Кормим через зонд, который стоит у нее уже два года. Лор сказал, что надо ставить гастростому. В понедельник едем в больницу, а там операция. Спрашивала суммы, врачи ничего не говорят. Просим помощи у людей. Наша младшая дочь Полинка очень любит сестренку. Обнимает осторожно. Понимает, что Настюша больна", - говорит мать Людмила Пащенко.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка (для гривны) 4731 2191 1426 4793, Пащенко Людмила Андреевна

Карточка Приватбанка (для валюты) 4149 4991 2873 6061, Пащенко Сергей Николаевич (отец).

Автор: Любов Карнарук
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