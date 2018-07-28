Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018

Фото: bandershtat.org.ua.

Теперь можно планировать Бандерштат еще более конкретно. Храните, чтобы не потерять. Также расписание доступно на сайте bandershtat.org.ua.

Однодневные билеты можно будет приобрести непосредственно на фестивале. Стоимость - 250 грн.

Напоминаем, что сейчас абонемент на все три дня фестиваля стоит 550 грн.

В этом году музыкальный фестиваль Бандерштат состоится 3-5 августа в селе Рованцы недалеко от Луцка. Это один из старейших украинских музыкальных фестивалей. На территорию проведения можно будет попасть через мост над рекой Стыр непосредственно из центра Луцка.