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суббота, 28 июля 2018 03:28

Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
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Программа Бандерштата-2018
Фото: bandershtat.org.ua.
Программа Бандерштата-2018
Программа Бандерштата-2018
Программа Бандерштата-2018

Теперь можно планировать Бандерштат еще более конкретно. Храните, чтобы не потерять. Также расписание доступно на сайте bandershtat.org.ua.

Однодневные билеты можно будет приобрести непосредственно на фестивале. Стоимость - 250 грн.

Напоминаем, что сейчас абонемент на все три дня фестиваля стоит 550 грн.

В этом году музыкальный фестиваль Бандерштат состоится 3-5 августа в селе Рованцы недалеко от Луцка. Это один из старейших украинских музыкальных фестивалей. На территорию проведения можно будет попасть через мост над рекой Стыр непосредственно из центра Луцка.

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