Обнародовали печальную статистику миграции украинцев в государства ЕС

Украинцы массово начали переезжать в Литву. Фото: УНИАН

Украинцы пытаются остаться в Литве жить, а трудовых мигрантов из России в стране уменьшилось. Об этом сообщает delfi.lt.

По данным департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской республики на 1 июля 2018 года в Литве проживают 54 393 иностранца, из них - 15 291 - граждане Украины. Это на 55,4% больше, чем год назад.

Также увеличился поток людей из Беларуси - на 24,7% больше, чем год назад - 10 433, а вот россиян стало на 8,3% меньше, чем год назад - 12 391.

Украинцы, белорусы и россияне составили почти 70% всех иностранцев, проживающих в Литве.

Большинство иностранцев (54,5%), проживающих в Литве, являются владельцами временного вида на жительство (год назад было 48,5%). В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилась на 13,8%, по заменой - на 25,2%.

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За год количество иностранцев, которых не пустили в Литву, сократилось на 3,6%. Большинство из тех, кого не пустили, - это граждане России (968) и граждане Беларуси (893).

Ранее, фотографы Степан Рудик и Анна Демчур показали, как украинцы за рубежом.