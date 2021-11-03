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среда, 03 ноября 2021 05:17

Обнародовали график проведения ВНО в 2022 году

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Обнародовали график проведения ВНО в 2022 году
Стали известны даты проведения ВНО. Фото: Обозреватель

Утвердили график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Зарегистрироваться можно будет уже с 1 февраля. Последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Сократилось время на прохождение оценивания.

Тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоится по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Какими будут тесты по разным предметам на ЗНО-2022:

Украинский язык:

Тест по украинскому языку состоит из 2 частей и насчитывает всего 40 задач, одна из которых – открытая.

Для выполнения работы у абитуриентов будет 150 минут.

Украинский язык и литература:

Тест по украинскому языку и литературе внешнего независимого оценивания в 2022 году содержит 67 задач.

Он состоит из 4 частей:

в первой части – 24 задач;

во второй – 39 задач;

в третьей – 3 задания с кратким ответом;

а в четвертой – одна задача с развернутым ответом.

Для выполнения работы отведено 210 минут.

Математика:

В тесте по математике уровня стандарта будет 26 задач. Их нужно будет выполнить за 120 минут. А тест профильного уровня по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34.

В нем будут:

задачи с выбором одного правильного ответа (16 заданий);

задания на установление соответствия "логические пары" (4 задания);

задачи открытой формы с кратким ответом – 9 задач, среди которых будут структурированы (4) и неструктурированы задачи (5 задач).

Время работы над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

История Украины:

Тест по истории Украины содержит 2 части по 30 задач: "История Украины 1914 год - начало ХХІ века" и "История Украины с древнейших времен до 1914 года". На выполнение 60 заданий отведено 150 минут.

Английский язык:

Тест по английскому языку насчитывает 59 заданий. Он состоит из 4 частей:

"Понимание языка на слух (аудирование)" – 16 задач разных форм;

"Чтение" – 22 задания разных форм;

"Использование языка" – 20 задач;

"Письмо" – одна задача открытой формы.

На выполнение работы будет отведено 150 минут.

География:

В тесте по географии будет 54 задания разной формы:

с выбором одного правильного ответа (36 заданий),

на установление соответствия (6 задач),

открытой формы с кратким ответом (6 задач),

с выбором трех правильных ответов (6 задач).

Для выполнения работы отведено 150 минут.

Биология:

Тест по биологии насчитывает 50 задач:

с выбором одного правильного ответа (38 заданий),

на установление соответствия (8 задач),

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

Для выполнения теста также выделили 150 минут.

Физика:

В тесте по физике будет 38 задач разных форм:

с выбором одного правильного ответа (20 заданий),

на установление соответствия "логические пары" (4 задания),

открытой формы с кратким ответом (14 задач).

Для выполнения задания отведено 180 минут.

Химия:

В 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52. В тесте будут задания:

с выбором одного правильного ответа (34 задания),

на установление соответствия "логические пары" (4 задания),

задачи открытой формы с кратким ответом – 12 задач, среди которых структурированы (2 задачи) и неструктурированы (10 задач).

Для выполнения работы отведено 150 минут вместо 180.

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В МОН рассматривают введение платы за составление дополнительных предметов на внешнем независимом оценивании. Участники тестирования, желающие сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, сами за это будут платить.

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