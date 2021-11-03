Обнародовали график проведения ВНО в 2022 году

Утвердили график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.
Зарегистрироваться можно будет уже с 1 февраля. Последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Сократилось время на прохождение оценивания.
Тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоится по графику:
физика – 23 мая;
химия – 26 мая;
украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
испанский, немецкий, французский – 6 июня;
английский язык – 7 июня;
история Украины – 10 июня;
география – 14 июня;
биология – 17 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Какими будут тесты по разным предметам на ЗНО-2022:
Украинский язык:
Тест по украинскому языку состоит из 2 частей и насчитывает всего 40 задач, одна из которых – открытая.
Для выполнения работы у абитуриентов будет 150 минут.
Украинский язык и литература:
Тест по украинскому языку и литературе внешнего независимого оценивания в 2022 году содержит 67 задач.
Он состоит из 4 частей:
в первой части – 24 задач;
во второй – 39 задач;
в третьей – 3 задания с кратким ответом;
а в четвертой – одна задача с развернутым ответом.
Для выполнения работы отведено 210 минут.
Математика:
В тесте по математике уровня стандарта будет 26 задач. Их нужно будет выполнить за 120 минут. А тест профильного уровня по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34.
В нем будут:
задачи с выбором одного правильного ответа (16 заданий);
задания на установление соответствия "логические пары" (4 задания);
задачи открытой формы с кратким ответом – 9 задач, среди которых будут структурированы (4) и неструктурированы задачи (5 задач).
Время работы над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
История Украины:
Тест по истории Украины содержит 2 части по 30 задач: "История Украины 1914 год - начало ХХІ века" и "История Украины с древнейших времен до 1914 года". На выполнение 60 заданий отведено 150 минут.
Английский язык:
Тест по английскому языку насчитывает 59 заданий. Он состоит из 4 частей:
"Понимание языка на слух (аудирование)" – 16 задач разных форм;
"Чтение" – 22 задания разных форм;
"Использование языка" – 20 задач;
"Письмо" – одна задача открытой формы.
На выполнение работы будет отведено 150 минут.
География:
В тесте по географии будет 54 задания разной формы:
с выбором одного правильного ответа (36 заданий),
на установление соответствия (6 задач),
открытой формы с кратким ответом (6 задач),
с выбором трех правильных ответов (6 задач).
Для выполнения работы отведено 150 минут.
Биология:
Тест по биологии насчитывает 50 задач:
с выбором одного правильного ответа (38 заданий),
на установление соответствия (8 задач),
с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).
Для выполнения теста также выделили 150 минут.
Физика:
В тесте по физике будет 38 задач разных форм:
с выбором одного правильного ответа (20 заданий),
на установление соответствия "логические пары" (4 задания),
открытой формы с кратким ответом (14 задач).
Для выполнения задания отведено 180 минут.
Химия:
В 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52. В тесте будут задания:
с выбором одного правильного ответа (34 задания),
на установление соответствия "логические пары" (4 задания),
задачи открытой формы с кратким ответом – 12 задач, среди которых структурированы (2 задачи) и неструктурированы (10 задач).
Для выполнения работы отведено 150 минут вместо 180.
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В МОН рассматривают введение платы за составление дополнительных предметов на внешнем независимом оценивании. Участники тестирования, желающие сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, сами за это будут платить.
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