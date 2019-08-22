Обнародовали дату выхода и звездный состав фильма по мотивам романа Шкляра "Черный ворон"

Фильм по мотивам романа Василия Шкляра "Черный ворон" выйдет в прокат 5 декабря.

В книге рассказывается о жизни и истории любви Ивана Ворона, который участвовал в повстанческих движениях в Холодном Яру в 1922 году, пишет НВ.

Иван с беременной женой Тиной прибывают в Холодный Яр, чтобы начать новую жизнь.

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На вокзале видят полк ГПУ, который возглавляет чекист Евдокимов. Пара понимает, что избежать войны невозможно.

Главную роль играет Тарас Цимбалюк. Евдокимова сыграл Андрей Мостренко. В фильме снимались Павел Москаль (Оборотень), Азизбек Абдурашидов (Ходя) и Ольга Сумская, сыгравшая гадалку Евдокию.

Режиссер фильма - Тарас Ткаченко.

Компания "ТЕТ-Продакшн" представила завершен производством фильм "Черный ворон", который сняли по мотивам исторического романа-бестселлера Василия Шкляра.