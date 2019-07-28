Обиженный на Зеленского чиновник рассказал, как ему угрожали

Ярославу Годунку угрожали гранатой в кафе. Фото: 112

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок сообщил об угрозах в его адрес.

"Я отдыхал в кафе и где-то в 23:00 ко мне зашел мужчина и говорит: "К тебе идет человек с гранатой ", а за ним через несколько секунд заходит человек в "мастях", по виду бывший заключенный. Заявил, что у меня проблемы и видно, что у него в сумке граната", - рассказал Годунок УНН.

Вооруженный мужчина, который ему угрожал, потянулся к сумке, но товарищ, который пришел с ним, остановил его.

На место инцидента приехала полиция и задержала человека, угрожавшего Годунку гранатой.

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Правоохранители намерены обыскать дом подозреваемого.

10 июля в ходе рабочего совещания в Борисполе произошла перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком. "Дискуссия" закончилась тем, что Зеленский со словами: "Выйди отсюда, разбойник!" выгнал ранее осужденного за разбой депутата. Кроме того, Зеленский пообещал, что поговорит с Бакановым по поводу Годунка. Со своей стороны, Годунок заявлял о намерении обратиться в суд с иском к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за оскорбления его чести и достоинства.