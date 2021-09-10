Обезглавили самого почитаемого из христианских пророков

11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна ХИрестителя. Фото: http://sobor-kalush.com.ua/

В субботу 11 сентября православные верующие восточного обряда отмечают день памяти Иоанна Крестителя, предшественника Спасителя - величайшего из пророков. Именно он завершает историю Ветхого и открывает эпоху Нового Завета.

Иоанн Предтеча, так его еще называют, был сыном священника Захарии из рода Аарона. Его мать Елизавета была родственницей Пресвятой Богородицы и происходила из рода царя Давида. Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился раньше него на шесть месяцев. По рассказам Евангелиста Луки, о появлении сына возвестил Захарии архангел Гавриил.

Всю жизнь Иоанн готовил себя служению Богу, уединялся в пустыне, где постился и молился. С 30-ти лет он стал проповедовать и призывать народ к покаянию. В октябре 27 года Иоанн Креститель впервые прочитал проповедь еврейскому народу - на год раньше Иисуса. Святой рассказал народу о Христе, а затем в реке Иордане окрестил Спасителя. Так мученик завершил пророческое служение.

Вскоре после крещения Господнего Иоанна заключили в тюрьму по приказу галилейского царя Ирода Антипы - сына того самого Ирода Великого, убившего 14 тысяч вифлеемских младенцев.

Пророк открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он начал жить с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. За что женщина люто возненавидела пророка и потребовала его смерти. Однако, Ирод Антипа боялся всенародного возмущения и не решался казнить Иоанна.

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В день своего рождения Ирод устроил пир. Саломия - дочь Иродиады, чтобы угодить Ироду, танцевала перед гостями. Ее танец очень понравился правителю и он предложил девушке самой назначить, что она хочет в награду. Наученная матерью Саломия потребовала голову Иоанна Крестителя. Поэтому Ирод из-за неосторожного обещания, данного при всех гостях, вынужден был отдать приказ отрубить голову святому Иоанну и отдать ее Саломии.

Но и после смерти гоова Иоанна продолжала обличать Иродиаду, из-за чего она отнесла голову и закопала в нечистом месте. Но одна из жен-мироносиц, Иоанна - благочестивая жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Голова Иоанна Крестителя - одна из величайших святынь в христианстве.

Суд Божий состоялся над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Ирода наказал римский император Калигула. Вместе с Иродиадой он был лишен царства и сослан в Испанию. Там они оба погибли во время землетрясения.

Иоанна Крестителя вспоминают в течение церковного года шесть раз. Праздник зачатия, рождества, усекновение главы, первое и второе обретение главы, третье нахождения головы и собор после праздника Богоявления.