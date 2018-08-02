Обещанную встречу с жителями села Подгорцы перенесли и провели без их участия. Фото: КП

Исполняющий обязаности директора департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лыков и скандально известный голова села Подгорцы – Кравченко Сергей, перенесли встречу с настоящими активистами и жителями села с 14:00 на 10:00 и сделали свою постановочную. Где якобы рассмотрели все проблемы и вопросы по сложившейся ситуации.

В 14:00 всем приехавшим с села Подгорцы, была предоставлена информация, что встречу перенес заместитель начальника отдела по связям с общественностью Сергеев Андрей.

Жители села задаются вопросом, почему начальник отдела по связям с общественностью на деле – никакой связи с общественностью не поддерживает.

На прошлой неделе целой серией пикетов под стенами Киевской облгосадминистрации через заместителя губернатора – Денисенко Юрия, активистам из села Подгорцы удалось добиться договоренности о встречах с губернатором Горганом Александром и и. о. главного архитектора департамента – Лыковым, которые были запланированы на 1 и 7 августа 2018 года.

1 августа 2018 года жители села Подгорцы отправились на встречу с чиновниками по делу застройки села. По прибытии в ОГА в назначенное время – 14.00, жители села получили известие, что рассмотрение их вопроса перенесли на 10:00, и оно уже прошло без их участия.

Как утверждают жители села, они шокированы таким поведение со стороны чиновников, ведь они впервые поверили в то, что их готовы слышать и слушать.

Тема встречи должна была касаться незаконности внесенного 2 марта 2018 года изменения в генплан села, что предполагает возведение торгово-развлекательного центра и многоэтажек на болотистой местности.

"Если сказать, что мы расстроены – это ничего не сказать", - в интервью высказал свое мнение один из активистов, - "Мы думали, что все по-человечески будет. Подготовились к встрече, ведь на серьезное совещание ехали. Шутка ли, судьба села решалась. А они перенесли на 4 часа раньше и справились. Только вчера с односельчанами радовались, что нас услышат. А сегодня – вот как оно получилось".

Активисты, утверждают, что если бы их заранее предупредили, что встреча будет перенесена, то они бы подстроились под график чиновников и обязательно явились.

5 месяцев борьбы не привели пока к желаемым результатам: генплан села Подгорцы все еще сохраняет свои незаконные изменения, наличие коррупции среди чиновников с каждым днем все более очевидна, а скандальный сельский голова вместо привлечения к ответственности – заседает с высшими органами власти и решает судьбу жителей села без их на то согласия.