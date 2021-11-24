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среда, 24 ноября 2021 19:35

Обещание МВФ: сколько граждан Украина обязалась вакцинировать до конца года

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Обещание МВФ: сколько граждан Украина обязалась вакцинировать до конца года
Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн. граждан до конца года. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

Украина обязалась вакцинировать против Covid-19 17 млн. граждан до конца 2021 года.

Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом, обнародованном Министерством финансов Украины.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы (Украина. - Gazeta.ua) обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать как минимум 17 миллионов человек до конца 2021 года", - отметили в тексте меморандума.

Добавили, что количество закупленной вакцины украинским правительством в этом году достаточно для достижения такого показателя.

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За прошедшие сутки, 23 ноября, полностью вакцинированных в Украине стало 10 млн. Первую дозу получили 13 млн граждан.

Обнаружили 14 325 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1183, медработников – 287. 595 больных скончались. Выздоровели за последние сутки - 29 044 инфицированных.

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