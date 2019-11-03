Объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков,3 ноября по всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Фото: bug.org.ua

3 ноября, в связи с сильными порывами ветра, в Украине объявили штурмовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи со сложными погодными условиями в Украине объявили желтый уровень опасности.

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются дожди. Так, на западе страны ожидаются дожди, температура поднимется до +15. В центральных и северных областях днем также ждут дожди, синоптики прогнозируют температуру до +13, на востоке - от +6 до +9, без осадков и на юге - до 15 градусов выше нуля. В Киеве сегодня прогнозируют дожди, температура поднимется до +14 градусов.

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В Украину идет мощный теплый циклон с Атлантики, который вытеснит холодный воздух.Со 2 ноября на большей части территории страны температура повысится, сообщает синоптик Наталья Диденко. С начала следующей недели потепление усилится. На за прогнозами народных синоптиков, последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему строгим, с морозами и снегом.