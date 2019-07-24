Объяснили, почему Антимонопольный комитет взялся за бизнес Фирташа

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона Фото: Антикор

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции. Главой наблюдательного совета во всех облгазах "РГК" назначили британца Дэвида Этон Ховарда Брауна без получения разрешения со стороны комитета.

"Это юридическое недоразумение между компанией Фирташа и Антимонопольным комитетом. РГК поняло законодательство так, что решили назначили одного председателя наблюдательного совета для большинства своих облгазов. То, что не побоялись это сделать, свидетельствует, что свою связь не скрывают. Комитет в свою очередь видит на рынке концентрацию одного воздействия. Из 52 компаний - 20 облгазов Фирташа, хоть он и не монополист. Поэтому требуют, чтобы такие решения согласовывали с ними. Максимум за три месяца этот вопрос решат между собой ", - говорит Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта

В апреле Антимонопольный комитет также начал рассмотрение дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Причиной стало доначисление облгазами бытовым потребителям объемов потребленного природного газа более показателей по данным счетчиков.

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США произойдет не раньше зимы.