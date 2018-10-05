Объяснили как работать санкции против каналов "112 Украина" и NewsOne

Санкции введут об учредителях телеканалив.Фото: gdb.rferl.org

Совет национальной безопасности и обороны хочет оперативно рассмотреть вопрос о введении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

СНБО сделает это, когда получит соответствующее постановление от Верховной Рады.Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов во время совместного брифинга с секретарем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солоха.

"Как только постановление нам поступит из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос", - подчеркнул он.

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По словам Турчинова, нардепы действовали в пределах своих полномочий, когда принимали решение. А сами данные, положенные в основу документа, свидетельствуют, что российская информационная агрессия против Украины "является очень актуальным вопросом". Он уточнил, что санкции введут об учредителях телеканалов.

Секретарь СНБО объясняет: в этих каналов достаточно сложная скрытая система собственности, но "там, безусловно, есть нерезиденты Украины, и поэтому здесь нет ограничений по применению санкций".Турчинов добавил, что закон также предусматривает возможность применения санкций и к украинским субъектам.

"Это террористическая деятельность. Пропаганда терроризма является одной из составляющих террористической деятельности", - подытожил Турчинов.

Находящийся под санкциям Молдавский металлургический завод (ММЗ), расположенный в Приднестровье, получает металлолом из Украины.