О Крыме надо говорить радикально – Муждабаев

 
Ексклюзивы
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 432
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 531
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 855
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 981
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 432
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
Фото
Все фото
6
11
10
4
4
&quot;Ищите настоящих убийц&quot;: состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
"Ищите настоящих убийц": состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
Инвентаризация лебедей,туристы плавают в космосе и последствия лесных пожаров: лучшие фото вторника
Инвентаризация лебедей,туристы плавают в космосе и последствия лесных пожаров: лучшие фото вторника
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
Германия передала автомобили украинским национальным паркам
Германия передала автомобили украинским национальным паркам
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 432
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 279
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 423
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 225
Шевченко схожий на Блохіна
вторник, 20 июля 2021 20:23

О Крыме надо говорить радикально – Муждабаев

  Комментировать
О Крыме надо говорить радикально – Муждабаев
Айдер Муждабаев: "Вопрос Крыма находится в подвешенном состоянии. Его надо ставить. Чем радикальнее – тем лучше". Фото: Тарас Подолян

Вопрос Крыму надо ставить как можно радикальнее, потому что в международной политике о нем забыли. Путин распространяет миф, что Крым – это Россия. Его следует развенчивать с помощью документальных доказательств.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Вопрос Крыма находится в подвешенном состоянии, – говорит он. – Его надо ставить. Чем радикальнее – тем лучше. С самого начала я был за формулировку "Крымская платформа". Полуостров давно нигде не упоминали отдельно. В международной политике преимущественно речь шла о Донбассе".

Журналист не сомневается в искренности слов Дмитрия Кулебы, который заявил, что, несмотря на шантаж и угрозы России, мы уже через несколько месяцев увидим успехи этой инициативы.

"Я хорошо его знаю еще со времен его работы в Страсбурге (Кулеба был постоянным представителем при Совете Европы. – Gazeta.ua). Именно он регулярно поднимал крымскотатарский флаг и ставил вопрос полуострова на всех уровнях. Он опытный дипломат и точно не хочет сделать хуже Украине. Понятие репутации для Кулебы – не пустой звук. Очевидно, он имеет какой-то сценарий, чтобы после этой платформы позиция Запада стала более четкой и единой", – утверждает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт оценил подготовку к саммиту Крымской платформы

Главная задача Путина – распространять миф, что "Крым – это Россия", отмечает Айдер Муждабаев.

"Они доказывают это с помощью лжи в различных международных инстанциях. Мы должны отражать эти попытки фальсифицировать историю и современность. Мол, все крымские татары в оккупации счастливы, а население мечтало быть под Россией. Это надо развенчивать. Канал ATR делает это с начала временной оккупации, которую мы снимали в режиме онлайн. У нас много документальных доказательств российской лжи. Мы сотрудничаем с Министерством иностранных дел, чтобы наша позиция по Крыму была как можно сильнее", – заключает он.

Полное интервью с Айдером Муждабаевым читайте в журнале "Країна"

23 августа должен состояться учредительный саммит Крымской платформы. Уже известно, что в работе саммита примут участие руководители ряда институтов ЕС: президент Европейского Совета, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ возрастающим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «О Крыме надо говорить радикально – Муждабаев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Параджанов во время съемок автобиографии пророчил собственную смерть

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 15120
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 12105
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 8874
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 7587
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 5103
Общество
"Ищите настоящих убийц": состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
"Ищите настоящих убийц": состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
6
 Просмотров: 18
Инвентаризация лебедей,туристы плавают в космосе и последствия лесных пожаров: лучшие фото вторника
Инвентаризация лебедей,туристы плавают в космосе и последствия лесных пожаров: лучшие фото вторника
11
 Просмотров: 243
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
10
 Просмотров: 1017
Скидка от Нафтогаза: как можно сэкономить в следующем месяце
Скидка от Нафтогаза: как можно сэкономить в следующем месяце Просмотров: 279
МВД планирует возобновить техосмотр авто с видеофиксацией
МВД планирует возобновить техосмотр авто с видеофиксацией Просмотров: 558
Больше всего комментируют
23
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 56776
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть